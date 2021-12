De politie heeft in een loods in Voorschoten vorige week 2000 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van 150 miljoen euro. Ze meldde donderdag dat in de loods ook vijf mensen werden aangehouden, drie mannen uit Den Haag van 31, 34 en 39 jaar, een 47-jarige Turkse man en een 21-jarige man uit Marokko. De politie kwam hen op het spoor in een lopend onderzoek naar handel in verdovende middelen.