De Amsterdamse AEX-index is donderdag met flinke winst geopend, waarbij vooral de chipfondsen het goed deden. Ook de aandelenbeurzen elders in Europa stonden stevig in het groen. Beleggers verwerken het nieuws dat de Amerikaanse Federal Reserve de coronasteunmaatregelen sneller gaat afbouwen vanwege de hoge inflatie. Later op de dag komen ook de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) met rentebesluiten.