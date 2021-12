De kans dat er volgende week een kalkoen op de kersttafel staat zonder keurmerk is vrij groot, maar volgend jaar niet meer. Alle kalkoen van Albert Heijn, Aldi, Boon’s Markt, DekaMarkt, Dirk, Lidl, MCD, Nettorama en Plus krijgt voor de kerst van 2022 minimaal één Beter Leven-ster, maakte Wakker Dier bekend. Bij de overige supermarkten is dat nu al het geval.