Nieuwe bewindslieden moeten vakantiewoning in buitenland melden

Toekomstige bewindspersonen moeten voortaan ook aangeven of zij onroerend goed in het buitenland bezitten voor privédoeleinden, zoals een vakantiewoning. Als zij die later in hun bezit krijgen tijdens hun ambtsperiode, moeten zij dat ook direct melden aan de Tweede Kamer. Demissionair premier Mark Rutte schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij hiermee tegemoetkomt aan een motie van D66 die de Tweede Kamer in oktober aannam.