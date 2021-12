De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een heel klein minnetje de dag uitgegaan. De hoofdindex leek een groot deel van de dag in het groen uit te komen, vooral dankzij weer opverende chipbedrijven als chipmachineproducent ASML en chiptoeleverancier ASMI. Die hadden een dag eerder een flinke tik gekregen. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien.