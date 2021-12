De nieuwe coalitie belooft meer aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van beleid en de mogelijkheden van uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst. Dat schrijven de vier partijen in het coalitieakkoord. Meer oog voor uitvoering is een belangrijk thema in de nieuwe politieke cultuur die de partijen zeggen na te streven.