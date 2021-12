Een Britse oud-ziekenhuismedewerker die twee moorden op zijn geweten heeft en meer dan honderd lijken van vrouwen seksueel heeft misbruikt, is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 67-jarige David Fuller heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Tunbridge Wells in het zuiden van Engeland.