De nieuwe coalitie is van plan om structureel ruim 4,5 miljard euro per jaar minder uit te geven aan de zorg. Dat is volgens het nieuwe coalitieakkoord nodig om „met het oog op de lange termijn” de overheidsuitgaven niet te ver te laten stijgen. Gesproken wordt van „maatregelen om de sterk groeiende zorguitgaven af te vlakken”.