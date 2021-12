Familieleden van Hüseyin A., verdacht van de moord op de Zaanse Milica van Doorn, hebben woensdag als getuige bij het gerechtshof in Amsterdam ontkend dat zij A. na diens arrestatie in 2017 hebben geholpen bij het construeren van een verklaring. A. is voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Van Doorn veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij zegt onschuldig te zijn en vecht de veroordeling in hoger beroep aan.