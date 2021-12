Sportvissers zijn in de afgelopen drie jaar veel minder vaak lood gaan gebruiken als verzwaring van hun vislijn of voerkorf. In 2017 was er onder hengelsportverenigingen en sportvissers nog heel veel weerstand tegen loodvrij vissen, maar dat is duidelijk veranderd. In 2017 visten 116.000 sportvissers wel eens zonder lood. In 2020 was hun aantal al gestegen naar 206.000.