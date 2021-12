De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De beurs in Tokio eindigde nipt in de plus, maar in Shanghai was het sentiment licht negatief. Beleggers bereiden zich erop voor dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zijn coronasteun sneller zal afbouwen. Daarnaast zijn er tekenen dat de Chinese economie minder hard groeit dan voorheen.