Nederlandse donatie vaccins aan Covax komt op gang

Van de 22,55 miljoen doses coronavaccin die Nederland dit jaar doneert aan het internationale vaccinatieprogramma Covax hebben inmiddels 17 miljoen doses een bestemming gekregen. Daarvan zijn zo’n 5 miljoen gedoneerde vaccins aangekomen in onder meer Indonesië, Kenia, Laos, Cambodja, de Filipijnen en Vanuatu, melden de demissionaire ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.