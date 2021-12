Bezwaren tegen fusie Optas en Aegon moeten toch worden gehoord

De Nederlandsche Bank (DNB) moet toch de bezwaren beoordelen van polishouders die zich tegen de fusie van pensioenverzekeraar Optas met verzekeraar Aegon verzetten. Het gaat om vier havenmedewerkers en oud-havenmedewerkers met een pensioen bij Optas die financiële schade zeggen te lijden door de samenvoeging. DNB stemde in met de fusie en ging eerder niet op de bezwaren van polishouders in omdat zij geen belanghebbenden zouden zijn. De hoogste rechter voor economisch bestuursrecht is het daar niet mee eens.