Kifid: reisverzekering dekt kosten tot zieke man naar huis kan

Een reisverzekeraar moet de zorgkosten blijven betalen van een zieke vakantieganger in Thailand die al jaren niet terug naar huis kan. Dat heeft financieel klachteninstituut Kifid bepaald. De man had voor zijn reis in 2017 een reisverzekering afgesloten en werd in Thailand ernstig ziek. Volgens artsen kan hij niet terugvliegen naar Nederland. Vanwege het lange verblijf beëindigde Your Benefits, een volmachtbedrijf, een reisverzekering van Allianz met terugwerkende kracht.