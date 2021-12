De politiek moet energieleveranciers gaan verplichten om open te zijn over hun stroominkoop, want ook met de nieuwe transparantieregels is het voor leveranciers nog steeds te makkelijk om grijze, niet duurzaam opgewekte, stroom als groen te verkopen. Dat stellen de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE bij de publicatie van hun jaarlijkse rapportage over energieleveranciers.