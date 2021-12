TUNIS (ANP/RTR/AFP).Tunesië houdt 25 juli 2022 een referendum over constitutionele hervormingen en op 17 december volgend jaar parlementsverkiezingen, heeft president Kais Saied maandag aangekondigd. Wijzigingen in de grondwet volgen op een openbare online-raadpleging die in januari begint, zei Saied.