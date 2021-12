De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert donderdag het rapport over het beveiligingslek in de software van Citrix. In december 2019 ontdekte Citrix dat er een groot gat in de beveiliging zat. Hackers hadden vervolgens een manier gevonden om het gat te misbruiken en toegang te krijgen tot systemen van gebruikers.