Personeel in de metaalsector gaat deze week ook nog staken in Friesland en Limburg. Vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigen voor dinsdag 14 december een 24-uursstaking aan in Friesland in een roep om een betere cao. Donderdag gebeurt dat in Limburg. De afgelopen weken vonden soortgelijke acties plaats door het hele land.