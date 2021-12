Kredietbeoordelaar S&P Global is pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de Turkse economie en staatsfinanciën de komende tijd. De Turkse lira zakt almaar verder weg terwijl de bevolking en het bedrijfsleven kampen met steeds hogere prijzen. Vooralsnog houden experts van het Amerikaanse analistenbureau hun oordeel over de kredietwaardigheid van Turkije gelijk, maar de vooruitzichten zijn negatief.