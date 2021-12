Polarisatie in de kerk. Zij was er al in de Gereformeerde Kerk in de Lage Landen. Ds. Salomon van Til probeerde, geïnspireerd door Descartes, het conflict tussen voetianen en coccejanen te beslechten in de strijd tegen een wérkelijke vijand: Spinoza’s radicale verlichting en het oprukkend atheïsme.