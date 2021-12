Een wijziging in de belastingwetgeving, waardoor er door bedrijven minder winstbelasting hoeft te worden betaald, moet als het nodig is alweer worden teruggedraaid. Zeker als blijkt dat bedrijven zich massaal opsplitsen om van het lagere tarief te profiteren. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in antwoorden op Kamervragen van PvdA en GroenLinks.