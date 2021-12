Wereldwijd is er een tekort aan verpleegkundigen en velen houden ermee op of worden het slachtoffer van een burn-out als gevolg van de coronapandemie. Volgens de International Council of Nurses (ICN) in Genève, een koepelorganisatie namens 27 miljoen verpleegkundigen in meer dan 130 landen, zijn velen het na twee jaar werken onder hoogspanning zat.