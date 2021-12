Komende maandag vertrekt het laatste deel van de in stukken gesneden Boogbrug Vianen per ponton uit de voorhaven van de Prinses Beatrixsluis bij Vianen naar de eindbestemming in Schiedam. Op de werf van Mammoet in Schiedam worden de stalen brugdelen in nog kleinere stukken gezaagd. Vervolgens wordt het afgevoerd naar een bedrijf dat het staal voor 99 procent verwerkt tot herbruikbare grondstof, meldt Rijkswaterstaat.