Bioplastic-plannen Avantium vallen in de smaak op Damrak

Het aandeel van chemieconcern Avantium is vrijdag op de aandelenbeurs van Amsterdam in een dag tijd bijna 40 procent meer waard geworden. De koersexplosie kwam nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn plannen voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl doorzet. Het plastic wat in het noorden van Groningen op commerciële schaal zal worden vervaardigd is op basis van suiker in plaats van aardolie. Het bedrijf werkte al jaren aan de plannen voor de fabriek.