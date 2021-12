Het aantal besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus blijft oplopen. In de afgelopen dag zijn zo’n 600 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. In totaal is nu bij 2382 mensen vastgesteld dat ze de virusversie onder de leden hebben. Op donderdag stond de teller op 1780, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC.