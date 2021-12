De 137 mensen die in Nederland actief zijn in de orgelbouw krijgen meer loon. Vakbond CNV heeft daarover een akkoord bereikt met werkgevers in mogelijk de kleinste bedrijfstak van Nederland. Daarin zitten bedrijven als Orgelmakerij Reil in Heerde en Flentrop Orgelbouw in Zaandam. Leden van CNV moeten nog wel instemmen met het akkoord.