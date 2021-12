Waterschap regelt kosten met zoutwinbedrijf voor 100 jaar

Waterschap Hunze en Aa’s heeft overeenstemming bereikt met zoutwinbedrijf Nedmag over de kosten die zullen ontstaan door het winnen van zout in de Veenkoloniën, een gebied op de grens van Groningen en Drenthe. De kosten voor beheer, onderhoud, elektriciteit en vervanging van waterwerken zijn voor de komende honderd jaar geregeld. Nedmag betaalt een afkoopsom, zodat het schap geen financieel risico loopt op het moment dat het bedrijf met zoutwinning stopt. Het waterschap trekt een procedure bij de Raad van State in, aldus een woordvoerder.