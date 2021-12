Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over corona

Het Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over de coronacrisis. Maandagavond praat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van het beraad digitaal bij over nieuwe coronamaatregelen die het kabinet naar verwachting dinsdag aankondigt. Maandagmiddag blikt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP met de burgemeesters vooruit op een toekomst met of zonder corona. Ook die bijeenkomst is digitaal.