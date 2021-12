17-jarige zwaargewond door schietpartij, zes verdachten opgepakt

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zes verdachten aangehouden na een schietpartij in Eindhoven, waarbij een 17-jarige jongen zwaargewond raakte. De schietpartij vond rond middernacht plaats in de Locomotiefstraat. Niet veel later vond de politie op de Condensatorstraat de 17-jarige jongen. De zwaargewonde jongeman bleek te zijn neergeschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar.