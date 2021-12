Het Duitse Openbaar Ministerie heeft donderdag acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse sekteleider Robert B. van de Orde der Transformanten. Dat maakte de rechtbank in Kleef donderdagavond bekend. De Duitse justitie verdenkt de man van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn in Duitsland gevestigde sekte.