Meer en snellere treinen in Zeeland in nieuwe dienstregeling NS

In de nieuwe dienstregeling van de NS gaan reizigers in Zeeland er op vooruit. Een van de intercity’s richting Roosendaal stopt overdag op werkdagen alleen nog op de grotere stations in Vlissingen, Goes en Middelburg. Dat is sneller en scheelt ongeveer een kwartier reistijd. De betere treinverbinding uit Zeeland naar de Randstad en Noord-Brabant is onderdeel van het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen.