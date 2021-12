‘Te duur’ medicijn tegen taaislijmziekte toch in basispakket

Een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte wordt per 1 januari vergoed vanuit het basispakket. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dat het geneesmiddel kaftrio beschikbaar komt voor zo’n achthonderd patiënten van 12 jaar en ouder met een bepaalde variant van de ziekte. Eerder dit jaar adviseerde het Zorginstituut Nederland het dure medicijn alleen op te nemen in het basispakket als de prijs ervan minimaal met 75 procent zou dalen.