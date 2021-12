GGD GHOR: nog geen duidelijkheid over inzet vaccinatiepersoneel

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kan nog niet vertellen hoeveel en waar vaccinatiepersoneel wordt ingezet bij de boosterprikcampagne. Wel geeft de GGD vrijdag een update over de voortgang. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk hoeveel aanmeldingen voor bijstand bruikbaar zijn van de 10.000 die binnenkwamen bij de website ggdreservisten.nl. Ook is er bijna een week nadat de GGD mensen om hulp vroeg bij de campagne nog niet duidelijk of er regionale tekorten zijn.