Staatsbosbeheer gaat kritiek op oogsten hout tegen

Staatsbosbeheer voorziet stapels hout in de bossen voortaan van een label met een QR-code. Samen met de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) heeft Staatsbosbeheer zeven verschillende labels ontwikkeld om wandelaars en fietsers in het bos te informeren over de bestemming van houtstapels. De twee organisaties willen zo de steeds vaker voorkomende kritiek op houtoogst tegengaan, waar vooral de boswachters veel opmerkingen en vragen over krijgen.