In het quarantainehotel in Badhoevedorp verblijven nog steeds zo’n tien mensen, laat de GGD weten. Ze zitten daar al bijna twee weken, sinds vrijdag 26 november. In totaal werden 44 mensen naar het hotel gebracht. Dat gebeurde nadat ze positief testten op het coronavirus, na vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol.