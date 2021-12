Techconcern Apple was woensdag een van de uitblinkers op Wall Street. De iPhonemaker stond al in de belangstelling omdat het bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar nadert, maar beleggers verwerkten ook nog goed nieuws uit de rechtszaal. Daar kreeg Apple uitstel van een aanpassing in zijn App Store-regels, zolang een hoger beroep loopt. Die aanpassing had Apple veel geld kunnen kosten.