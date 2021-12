Werelderfgoedstatus Waddenzee in gevaar door gaswinning

Het UNESCO Werelderfgoed Centrum dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee af te pakken, als het kabinet niet voor 15 januari 2022 uit kan leggen hoe het kan dat er in principe toestemming is voor gaswinning in de Waddenzee. Terwijl dat onverenigbaar is met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om samen met Duitsland en Denemarken het werelderfgoed te beschermen, te behouden en aan volgende generaties over te dragen. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer laten weten.