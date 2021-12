Het dagelijks leven is in november 5,2 procent duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen die Nederlanders voor goederen en diensten betalen zijn sinds september 1982 niet meer zo hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gas en elektriciteit werden fors duurder, maar ook kleren stegen in prijs. De inflatie was vorige maand fors hoger dan de 3,4 procent in oktober.