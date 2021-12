De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoopt dat de Turkse lira en de inflatie snel stabiliseren. Dat zei hij op een bijeenkomst in de stad Siirt in het oosten van het land. De nationale munteenheid is de laatste tijd in een vrije val beland, waardoor het dagelijks leven voor Turken steeds duurder wordt. Er moet bijvoorbeeld meer worden betaald voor geïmporteerde energie.