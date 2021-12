Aandelen van techbedrijven waren vrijdag uit de gratie op Wall Street, terwijl beleggers zich bogen over nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Onder meer Apple en Tesla leverden vanwege een opnieuw opkomende rentevrees aan beurswaarde in. Ook reageerde de markt op de aankondiging van de Chinese taxidienst Didi om zijn notering in New York op te geven en naar de beurs in Hongkong te gaan.