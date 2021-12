Het kabinet had gehoopt dat de Europese Commissie volgende week met een voorstel zou komen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar nu dat in Brussel opnieuw is uitgesteld, gaat demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de slag met nationale wetgeving.