De autoverkopen in november waren fors lager dan die in dezelfde maand vorig jaar. Ook in de eerste elf maanden van het jaar blijven de verkopen achter, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging. Die rekenen nog op flink wat nieuwe registraties van met name elektrische lease-auto’s in december voordat de bijtellingsregels weer veranderen.