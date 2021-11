Zelfs een milde coronabesmetting kan bij zwangere vrouwen soms dodelijk uitwerken voor de ongeboren baby, denken onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze hebben van dertien baby’s die voor de geboorte in de buik zijn overleden vastgesteld dat de moeder een corona-infectie achter de rug had, bevestigt gynaecoloog Sam Schoenmakers na berichtgeving door de Volkskrant.