‘Kiemsurveillance’ moet uitwijzen of Omicron-variant al hier is

Om te bepalen of nieuwe varianten van het coronavirus zoals de de Omicron-variant in Nederland zijn, voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een zogenaamde kiemsurveillance uit. Daarvoor worden in laboratoria elke week duizend willekeurige monsters geanalyseerd van positieve PCR-testen uit het hele land. Individuele gevallen, zoals de 61 positief getest reizigers uit Zuid-Afrika, worden niet afzonderlijk geanalyseerd.