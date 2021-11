Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen verklaring voor het relatief grote aantal besmette reizigers op de twee vluchten die vrijdag aankwamen vanuit Zuid-Afrika. Na het opduiken van de Omicron-variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, stelde de Nederlandse regering een vliegverbod in. „Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het moment van testen en van boord gaan”, aldus een KLM-woordvoerder.