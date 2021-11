Het is na de ramp met een migrantenboot in Het Kanaal voor het eerst gelukt een slachtoffer te identificeren, schrijft de Britse omroep BBC. Het gaat om een 24-jarige Koerdische vrouw uit het noorden van Irak. Die zou vanuit haar zinkende boot nog berichten hebben gestuurd aan haar verloofde in het Verenigd Koninkrijk.