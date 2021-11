Vakbond FNV noemt het „verstandig” dat het demissionaire kabinet de steunpakketten terugbrengt. Daarmee kunnen banen behouden blijven, zegt de bond in een eerste reactie op de coronapersconferentie. FNV is nog wel sceptisch over hoe de maatregelen precies gaan uitpakken voor bijvoorbeeld de vele mensen met een flexcontract. Dat zou nog onduidelijk zijn.