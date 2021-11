De scholen mogen openblijven maar wel onder strengere voorwaarden. De regels gaan maandag in en gelden in principe drie weken, heeft brancheorganisatie PO-Raad laten weten na overleg met het kabinet. De afspraken zijn vrijdagavond bekendgemaakt en toegelicht in de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).