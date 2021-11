Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen nu 100 procent van de geschatte vaste lasten vergoed, in plaats van 85 procent.