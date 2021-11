Scholen waarschuwen ouders voor mogelijke rellen Nijmegen

Veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen hebben de ouders van hun leerlingen vrijdag een brief gestuurd, waarin zij waarschuwen voor rellen tijdens een inmiddels verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen, die zondag in Nijmegen gehouden zou worden. De scholen roepen ouders op om alert te zijn op wat hun kinderen doen. Als de scholen concrete aanwijzingen hebben voor geplande rellen of betrokkenheid bij opstootjes zullen zij melding doen bij de politie, schrijven de schooldirecties.